Basti News: पुनरीक्षण के दौरान 84 मतदाताओं के नाम बढ़ाए गए

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बभनान। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत नगर पंचायत बभनान के 11 बूथों पर अब तक 84 नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके लिए बूथों पर बीएलओ दिन भर बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए देखे गए। वहीं कुछ फॉर्म ऑनलाइन न होने के कारण परेशानी भी हुई। शनिवार को बभनान के बूथ संख्या 58 पर 7 मतदाता, बूथ संख्या 58 पर 13 मतदाता, बूथ संख्या 61 पर 12 मतदाता, बूथ संख्या 62 पर 12 नए मतदाता के आवेदन प्राप्त किए गए। इन आवेदनों को ऑनलाइन अपडेट किया गया। जबकि बूथ संख्या 63 पर बीएलओ के अवकाश होने के कारण पुनरीक्षण कार्य प्रभावित रहा। संवाद