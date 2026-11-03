फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Teachers staged a protest at APN PG College.

Basti News: एपीएन पीजी कॉलेज में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

Tue, 03 Nov 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Teachers staged a protest at APN PG College.
एपीएन पीजी कॉलेज में विरोध जताते ​शिक्षक स्रोत संगठन
बस्ती। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सोमवार को एपीएन पीजी कॉलेज के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। फुफुक्टा के आह्वान पर महाविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और फीडर कैडर की मांग सहित अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की मांग उठाई।
विज्ञापन

महाविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ. अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में कोषाध्यक्ष डॉ. राजकिशोर वर्मा, डॉ. विष्णु जायसवाल, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. विनोद यादव और डॉ. रश्मि साहू सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षकों ने कहा कि सरकार जब तक मांग पूरी नहीं करती, विरोध जारी रहेगा। शिक्षकों के हित में सरकार को ध्यान देना चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed