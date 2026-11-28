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आंदोलन में दो दिव्यांग शिक्षक भी शामिल हुए। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि काउंसिलिंग के माध्यम से पदोन्नति का लिखित आदेश जारी होने तक अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा।अनशन के दूसरे दिन आनंद शुक्ल, किरन देवी, राममोहन उपाध्याय, अखिलेश चौधरी और राजेंद्र प्रसाद चौधरी को जिला पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अनशन पर बैठाया। इस दौरान बीएसए को ज्ञापन सौंपकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की गई।जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठता सूची भेजकर शिक्षकों से नाम के सामने सादे हस्ताक्षर भी करा लिए गए थे लेकिन अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है।