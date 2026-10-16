Basti News: त्योहार से पहले चीनी के दाम में उछाल, 65 रुपये किलो भाव

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पुरानी बस्ती के थोक विक्रेता आशुतोष ने बताया कि पहले चीनी मिल से नियमित आपूर्ति हो जाती थी लेकिन करीब 15 दिन से माल कम मिल रहा है। अब बाहर से चीनी मंगानी पड़ रही है। तीन से चार दिन इंतजार करने पर भी गाड़ी नहीं मिल पा रही है। कारोबारियों के अनुसार, पुरानी बस्ती बाजार में रोजाना करीब 50 टन चीनी की खपत है लेकिन पांच-छह दिनों से नई खेप नहीं आई है। व्यापारियों के मुताबिक, सामान्य चीनी का थोक भाव करीब 6,200 रुपये प्रति कुंतल है, जबकि खुदरा बाजार में यह 65 रुपये किलो तक बिक रही है। डबल फिल्टर चीनी का थोक भाव 6,700 रुपये प्रति कुंतल और खुदरा कीमत 70 से 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। आपूर्ति में कमी कीमतों में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह बताई जा रही है।आपूर्ति कम होने से दुकानदार भी परेशानकिराना व्यवसायी प्रमोद अग्रहरि ने बताया कि माल की कमी से स्टॉकिस्ट बाजार में नियमित आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जिन कारोबारियों के पास स्टॉक है, वे बढ़ी कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं। विक्की ने बताया कि पिछले दिनों चीनी के दाम घटे थे लेकिन अब फिर बढ़ गए हैं। ग्राहक पुरानी कीमत पर चीनी मांगते हैं। थोक बाजार से महंगा माल मिलने के कारण दुकानदारों को भी खुदरा कीमत बढ़ानी पड़ रही है।त्योहार पर बढ़ेगा रसोई का खर्चमाधुरी गुप्ता, आरती और सुनीता ने बताया कि त्योहारों में मिठाई और पकवान बनाने के लिए चीनी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। जरूरी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सामान्य रहनी चाहिए, ताकि त्योहार के समय लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े।कोट :::चीनी मिलों से नियमित उठान हो रही है। स्टॉक की भी जांच कराई जा रही है। बैठक कर दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। -जगभान सिंह भदौरिया, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती।