Basti News: सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश, गोशाला में नहीं मिल रहा सहारा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:53 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:53 AM IST
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बस्ती। निराश्रित गोवंशों को गोशालाओं में सहारा नहीं मिल पा रहा है। वह सड़कों पर ही विचरण करते नजर आते हैं। रात में इनकी धमाचौकड़ी के चलते राहगीर अपना रास्ता बदल लेते हैं। मालवीय रोड पर तादाद अधिक है।
शहर की सड़कों पर इन दिनों निराश्रित गोवंश की संख्या बढ़ गई है। झुंड में यह सड़कों पर घूमते दिखते हैं। एक साथ 10 से 12 की संख्या में यह सड़कों पर या तो बैठे रहेंगे या फिर विचरण करते मिलेंगे। इनकी वजह से जाम लगने की नौबत भी आ जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर पालिका इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये सड़कों को ही अपना ठिकाना बना रहे हैं। इनकी चपेट में आकर राहगीर घायल हो रहे हैं। कभी-कभी तो ये राहगीरों पर हमलावर भी हो जाते हैं।
मालवीय रोड पर इनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई है। झुंड में यह सड़कों पर बैठे रहते हैं। हाॅर्न बजाने के बाद भी ये सड़क से नहीं हटते। इससे जाम लगने लगता है। यही हाल कंपनीबाग-गांधीनगर तिराहे का है।
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कोट
समय-समय पर अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को पकड़कर गोशाला में संरक्षित किया जाता है। जल्द ही अभियान चलाकर इन्हें पकड़कर गोशाला भिजवाया जाएगा।
-अंगद गुप्ता, ईओ, नगर पालिका परिषद
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शहर की सड़कों पर इन दिनों निराश्रित गोवंश की संख्या बढ़ गई है। झुंड में यह सड़कों पर घूमते दिखते हैं। एक साथ 10 से 12 की संख्या में यह सड़कों पर या तो बैठे रहेंगे या फिर विचरण करते मिलेंगे। इनकी वजह से जाम लगने की नौबत भी आ जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर पालिका इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये सड़कों को ही अपना ठिकाना बना रहे हैं। इनकी चपेट में आकर राहगीर घायल हो रहे हैं। कभी-कभी तो ये राहगीरों पर हमलावर भी हो जाते हैं।
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मालवीय रोड पर इनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई है। झुंड में यह सड़कों पर बैठे रहते हैं। हाॅर्न बजाने के बाद भी ये सड़क से नहीं हटते। इससे जाम लगने लगता है। यही हाल कंपनीबाग-गांधीनगर तिराहे का है।
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समय-समय पर अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को पकड़कर गोशाला में संरक्षित किया जाता है। जल्द ही अभियान चलाकर इन्हें पकड़कर गोशाला भिजवाया जाएगा।
-अंगद गुप्ता, ईओ, नगर पालिका परिषद