Basti News: सुल्तानपुर में होगी प्रदेश स्तरीय कुश्ती, ट्रायल 21 से
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:22 AM IST
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बस्ती। सुल्तानपुर जनपद में 25 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में बस्ती मंडल की महिला पहलवान दमखम दिखाएंगी।
इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल होगा। जनपद स्तर पर 21 सितंबर को ट्रायल शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में होगा। वहीं, 22 सितंबर को मंडलीय चयन-ट्रायल स्टेडियम में 10 बजे से होगा। विभिन्न भार वर्ग में खिलाड़ी चयनित होंगे, जो सुल्तानपुर में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कुश्ती में आयु 17 वर्ष तक निर्धारित है। संवाद
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इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल होगा। जनपद स्तर पर 21 सितंबर को ट्रायल शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में होगा। वहीं, 22 सितंबर को मंडलीय चयन-ट्रायल स्टेडियम में 10 बजे से होगा। विभिन्न भार वर्ग में खिलाड़ी चयनित होंगे, जो सुल्तानपुर में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कुश्ती में आयु 17 वर्ष तक निर्धारित है। संवाद
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