Basti News: सुल्तानपुर में होगी प्रदेश स्तरीय कुश्ती, ट्रायल 21 से

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इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल होगा। जनपद स्तर पर 21 सितंबर को ट्रायल शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में होगा। वहीं, 22 सितंबर को मंडलीय चयन-ट्रायल स्टेडियम में 10 बजे से होगा। विभिन्न भार वर्ग में खिलाड़ी चयनित होंगे, जो सुल्तानपुर में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कुश्ती में आयु 17 वर्ष तक निर्धारित है। संवाद

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बस्ती। सुल्तानपुर जनपद में 25 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में बस्ती मंडल की महिला पहलवान दमखम दिखाएंगी।