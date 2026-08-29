Basti News: सलाखों के पार पहुंचा बहनों का स्नेह, 117 बंदियों की कलाई पर बांधी राखी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:10 AM IST
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नगर बाजार। जेल की ऊंची दीवारें और सलाखें भी शुक्रवार को भाई-बहन के प्यार को नहीं रोक पाईं। रक्षाबंधन पर्व पर बस्ती जिला जेल का माहौल भावुक कर देने वाला रहा, जब बड़ी संख्या में बहनें अपने बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंचीं।
सुबह 9:30 बजे से ही जेल के मुख्य द्वार पर बहनों की भीड़ जुटने लगी थी। हाथ में राखी, रोली और मिठाई का डिब्बा लिए हर बहन की आंखों में अपने भाई से मिलने की बेसब्री थी। जेल प्रशासन ने इस खास दिन के लिए मुलाकात की विशेष व्यवस्था की थी। जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से मुलाकात को शिफ्टों में बांटा गया था। दोपहर तक तीसरी शिफ्ट की मुलाकात चल रही थी। इस दौरान 117 बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा।
इस बार प्रशासन ने मानवीय पहल करते हुए बहनों को 250 ग्राम तक मिठाई साथ लाने की छूट दी थी। हालांकि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया। जेल में प्रवेश से पहले हर मिठाई के डिब्बे की गहन जांच की गई और चखकर परखने के बाद ही अंदर ले जाने दिया गया। मुलाकात पर आई हर महिला की भी नियमानुसार तलाशी ली गई।
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सुबह 9:30 बजे से ही जेल के मुख्य द्वार पर बहनों की भीड़ जुटने लगी थी। हाथ में राखी, रोली और मिठाई का डिब्बा लिए हर बहन की आंखों में अपने भाई से मिलने की बेसब्री थी। जेल प्रशासन ने इस खास दिन के लिए मुलाकात की विशेष व्यवस्था की थी। जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से मुलाकात को शिफ्टों में बांटा गया था। दोपहर तक तीसरी शिफ्ट की मुलाकात चल रही थी। इस दौरान 117 बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा।
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इस बार प्रशासन ने मानवीय पहल करते हुए बहनों को 250 ग्राम तक मिठाई साथ लाने की छूट दी थी। हालांकि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया। जेल में प्रवेश से पहले हर मिठाई के डिब्बे की गहन जांच की गई और चखकर परखने के बाद ही अंदर ले जाने दिया गया। मुलाकात पर आई हर महिला की भी नियमानुसार तलाशी ली गई।
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