Basti News: प्रदेश में वॉलीबॉल का दम दिखा चुके रेहान का राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का लक्ष्य

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ग्राम पंचायत तेंनुआ निवासी मैनुद्दीन के बेटे मोहम्मद रेहान ने सत्र 2025-26 में आयोजित बेसिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अपनी टीम की कप्तानी की थी। उनके नेतृत्व में टीम ने जिला और मंडल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में टीम ने उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। इस प्रदर्शन से रेहान ने विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय के खेल अनुदेशक अनिल कुमार ने बताया कि रेहान की वॉलीबॉल में विशेष रुचि है।वह खेल के प्रति गंभीर हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय में अन्य बच्चों को भी खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रधानाध्यापक सियाराम यादव और रघुवर दयाल ने रेहान की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि कम उम्र में प्रदेश स्तर तक पहुंचना उसकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्हें उम्मीद है कि रेहान आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय और जिले का नाम रोशन करेंगे। बच्चे का जन्म एक जनवरी 2013 में हुआ था।