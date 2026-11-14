Basti News: छठ की खरीदारी से बाजार गुलजार, शहर से कस्बों तक भीड़

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हथियागढ़ फल मंडी से लेकर गांधीनगर, पांडेय बाजार, मंगल बाजार, दक्षिण दरवाजा से लेकर अन्य कस्बाई बाजार में पूजन सामग्री की दुकानों तक खरीदारों की आवाजाही बढ़ी है। दुकानदारों को उम्मीद है कि पर्व की शुरुआत के साथ शनिवार और रविवार को खरीदारी के लिए और भीड़ उमड़ेगी। चार दिवसीय पर्व के लिए बाजारों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। छठ पूजा की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय से हो गई। दूसरे दिन 14 नवंबर को खरना होगा। 15 नवंबर, रविवार को व्रती डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे, जबकि 16 नवंबर, सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होगा। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना की जाती है।व्रती परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना के साथ कठिन नियमों का पालन करते हैं। पूजा के लिए बांस का सूप, दउरा, डलिया, नारियल, अनन्नास, गन्ना, केला, सेब, संतरा, अमरूद, अनार, मौसमी, सिंघाड़ा, शकरकंद, मूली, अदरक, हल्दी और नींबू खरीदे जा रहे हैं। ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं का आटा, गुड़ और घी समेत अन्य सामग्री की भी मांग है। व्रती महिलाएं इन सामग्रियों को सूप और दउरे में सजाकर घाट तक ले जाती हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, जिसका समापन उषा अर्घ्य के बाद पारण से होता है। शहर से लेकर नगर बाजार, बभनान, मुंडेरवा व हर्रैया तक छठ की खरीदारी को लेकर उत्साह दिखा।छठ पूजा का चार दिवसीय कार्यक्रमतारीख दिन परंपरा13 नवंबर शुक्रवार नहाय-खाय14 नवंबर शनिवार खरना15 नवंबर रविवार संध्या अर्घ्य16 नवंबर सोमवार उषा अर्घ्य और पारणस्रोत : पंचांग आधारित 2026 का छठ पूजा कैलेंडर।ये हैं दामसामग्री कीमतटोकरी 80 से 250 रुपयेसूप 100 से 120 रुपयेनारियल 40 रुपये प्रति पीसअनन्नास 30 से 50 रुपये प्रति पीससंतरा 80 रुपये किलोसेब 60 से 100 रुपये किलोशकरकंद 60 रुपये किलोसिंघाड़ा 40 रुपये किलोनोट : भाव बाजार के मुताबिक हैं।