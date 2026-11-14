Basti News: कम उम्र में खो-खो के चैंपियन बने निपनियां के आयुष और संध्या

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निपनियां के 12 वर्षीय आयुष कक्षा सात का छात्र है। किसान सोहनलाल और गृहिणी किरन देवी के बेटे आयुष ने खो-खो में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। वह राज्य स्तरीय खिलाड़ी है। इस वर्ष अयोध्या में आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में बस्ती मंडल की टीम की ओर से प्रतिभाग किया। टीम ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। आयुष वर्ष 2024, 2025 और 2026 में लगातार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में रजत पदक हासिल कर चुका है। उसका सपना राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश के लिए पहचान बनाना है। आयुष का जन्म 15 मई 2013 में हुआ था।इसी गांव की 13 वर्षीय संध्या कक्षा आठ की छात्रा है। किसान कृष्ण गोपाल और गृहिणी सोना देवी की बेटी संध्या आठ साल की उम्र से ही खो-खो का प्रशिक्षण ले रही है। खेल के प्रति लगन और बेहतर प्रदर्शन के दम पर उसका चयन वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसके बाद वर्ष 2026 में राजस्थान के केकड़ी जिले में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उसने प्रतिभाग किया।इस तरह संध्या दो बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। दोनों खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनके नियमित अभ्यास और प्रशिक्षकों का योगदान है। विद्यालय के खेल शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह और खो-खो के जिला सचिव राम सिंह उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षकों का प्रयास है कि दोनों खिलाड़ी आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करें। संध्या का जन्म 29 नवंबर 2012 में हुआ था।