फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Shivangi secures first rank in the geoscientist examination

Basti News: भू-वैज्ञानिक परीक्षा में शिवांगी को पहली रैंक

Sun, 25 Oct 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Shivangi secures first rank in the geoscientist examination
बस्ती। यूपीएससी की संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2026 में ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल करने वाली शहर के रौतापार निवासी शिवांगी श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। संतोष कुमार श्रीवास्तव और राजेश कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

शिवांगी श्रीवास्तव पुत्री अजय श्रीवास्तव रौतापार स्थित विद्यालय में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कीं। उच्च शिक्षा में भी उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब यूपीएससी संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा में देश में पहली रैंक हासिल कर नाम रोशन किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ लें और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। इंटरमीडिएट तक मोबाइल से दूरी बनाए रखना भी पढ़ाई में मददगार हो सकता है। पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलने पर निराश होने के बजाय दोबारा तैयारी करनी चाहिए। शालिनी श्रीवास्तव, शोभा पांडेय, संगीता श्रीवास्तव, सुमन त्रिपाठी, शिक्षक दुर्गेश कुमार, रमेश श्रीवास्तव और सुहैल अहमद ने बधाई दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed