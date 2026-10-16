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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Shifa has become Joint Director of Education, and Kajal has become Deputy Director of Education.

Basti News: संयुक्त शिक्षा निदेशक बनी शिफा व उप शिक्षा निदेशक बनी काजल

Fri, 16 Oct 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:47 AM IST
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Shifa has become Joint Director of Education, and Kajal has become Deputy Director of Education.
बस्ती। मिशन शक्ति के तहत दो छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक पद पर बृहस्पतिवार को आसीन किया गया। छात्राएं अधिकारी की भूमिका में कार्य की। अभिलेखों को देखा।
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राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की शिफा खान को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती मंडल बनाया गया। इसी विद्यालय की छात्रा काजल चौधरी को उप शिक्षा निदेशक बनाया गया। दोनों छात्राओं ने अभिलेखों का अवलोकन किया। साथ ही कुर्सी की जिम्मेदारियों को महसूस किया। कार्यालय के कर्मचारियों से भी वार्ता की। मिशन शक्ति के तहत की गई यह पहल छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वह भी अधिकारी बनने के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से पढ़ाई करेंगी। अन्य छात्राएं भी इससे कहीं-न-कहीं जागरूक होंगी।
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