Basti News: दीपों से जगमगाया शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम

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बस्ती। छोटी दिवाली पर शनिवार को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने दीप जलाकर खेल विधाओं की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।शाम होते ही स्टेडियम परिसर सैकड़ों दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने ग्राउंड पर पूजा-अर्चना कर दीप प्रज्ज्वलित किए। इसके बाद खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भी उत्साह के साथ दीपोत्सव में भाग लिया। सभी ने अपने-अपने खेलों से जुड़े उपकरणों और विधाओं की पूजा कर खुशहाली की कामना की।इस मौके पर कोच विकास सोनकर, दीप पटेल, अस्मिता गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, अनुराग कुमार, सुशील कुमार, मंजीत चौधरी, विवेक पांडेय, अराधना, सुनीता राज, आदर्श यादव, सताक्षी पाल, राशिद खान, विकास उपाध्याय और अजय सिंह मौजूद रहे।