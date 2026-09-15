Basti News: एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी

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ट्रेनों के स्टेशन पर पहुंचते ही जनरल कोच में सवार होने और सीट पाने के लिए यात्रियों में धक्कामुक्की की स्थिति बन रही है। भीड़ अधिक होने पर यात्रियों के बैठने को लेकर विवाद भी हो रहा है। ऐसे में कई बार जीआरपी को स्थिति संभालने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। जनरल कोच में यात्रियों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही है।मुंबई जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस में 22 सितंबर तक स्लीपर में 60 वेटिंग चल रही है। थर्ड एसी में पांच, सेकंड एसी में छह और फर्स्ट एसी में दो वेटिंग है। गोरखपुर-एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर में 62, थर्ड एसी में 12 और सेकंड एसी में पांच वेटिंग है।अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 35, थर्ड एसी इकोनॉमी में 10, थर्ड एसी में 12, सेकंड एसी में 10 और फर्स्ट एसी में दो वेटिंग है। वहीं, दिल्ली जाने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर में 45 वेटिंग है। थर्ड एसी में 50 आरएसी, सेकंड एसी में पांच और फर्स्ट एसी में तीन वेटिंग चल रही है।वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर में 30, थर्ड एसी इकोनॉमी में आठ, थर्ड एसी में पांच, सेकंड एसी में नौ और फर्स्ट एसी में चार वेटिंग है। जम्मूतवी जाने वाली गुवाहाटी-अमरनाथ एक्सप्रेस में 22 सितंबर तक स्लीपर और एसी श्रेणी में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। ट्रेन नो रूम चल रही है। इसके अलावा अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग है।देर से संचालित हुईं कई ट्रेनें : बस्ती रेलवे स्टेशन के रास्ते सोमवार को आने-जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से संचालित हुईं।आम्रपाली एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 5:30 घंटे, अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस 4:30 घंटे, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस दो घंटे, बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 3:40 घंटे और नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल 2:30 घंटे की देरी से चली।