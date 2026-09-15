Basti News: युवक के खाते में ठगी के 76 लाख आए

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साइबर थाने के निरीक्षक विजय नारायण मिश्र ने बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पचदेवरी गांव निवासी आदर्श नारायण गिरी के सिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाते पर साइबर ठगी से संबंधित 38 शिकायतें दर्ज हैं। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट में खाते में 76,52,690 रुपये आने की जानकारी मिली थी। इसमें से 42,38,640 रुपये निकाले जाने की बात सामने आई है।जांच के दौरान खाते से जुड़े दो एनसीआरपी शिकायतों का भी पता चला। इनमें एक शिकायत गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी केशव ने की थी। उन्होंने निवेश के नाम पर साइबर ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी शिकायत झांसी के रायगढ़ निवासी प्रकृति वर्मा की है। उन्होंने भी निवेश के नाम पर ठगी किए जाने की जानकारी दी थी।पुलिस के अनुसार, कई खातों से आईएमपीएस के माध्यम से आरोपी के खाते में करीब 52.50 लाख रुपये भेजे गए। इसके अलावा नेफ्ट और आरटीजीएस के जरिए करीब 1.15 करोड़ रुपये खाते में क्रेडिट किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के पिता ने उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस खाते में रकम भेजने वाले और निकालने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।