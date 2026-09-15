Basti News: धान व मक्के की फसल पर कीटों का खतरा

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जिला कृषि रक्षा अधिकारी रत्नशंकर ओझा ने बताया कि इस समय धान की फसल बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में खेतों की लगातार निगरानी जरूरी है। वर्तमान मौसम में दीमक, जड़ की सूंडी, पत्ती लपेटक, तना भेदक तथा हरे और भूरे फुदके का प्रकोप हो सकता है। दीमक पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। जड़ की सूंडी के प्रकोप से पौधे पीले पड़ने लगते हैं।

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बस्ती। बदलते मौसम और बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ने से धान, मक्का समेत अन्य खरीफ फसलों में हानिकारक कीटों के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। समय रहते बचाव के उपाय नहीं किए गए तो कीट फसलों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।