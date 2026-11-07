Basti News: विपरीत आदेश पारित नहीं करने की मांग

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पत्र में कहा गया है कि सात नवंबर को छोटी दिवाली के दिन अयोध्या धाम में दीपोत्सव है। ऐसे में अधिवक्ताओं और वादकारियों की अनुपस्थिति में किसी भी मामले में विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाए। इस अवसर पर अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह, अनिल कुमार, पवन सुतोजा, कृष्ण नारायण पांडेय सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। संवादय

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बस्ती। अयोध्या धाम में सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के मद्देनजर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने से अधिवक्ताओं और वादकारियों को कचहरी पहुंचने में परेशानी हो सकती है। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय और महामंत्री राजेश सिंह ने जनपद न्यायाधीश को पत्र देकर सात नवंबर को वादकारियों और अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध किया है।