Basti News: कुआनो नदी में मछली पकड़ने गए चर्चित गोताखोर की डूबने से मौत

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बानपुर गांव निवासी बवाली पुत्र भगौती परिवार की आजीविका के लिए कुआनो नदी में मछली पकड़कर बेचते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे वह अमोढ़वा धोबीघाट पर मछली पकड़ने पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में डूबने के बाद वह लापता हो गए। सूचना पर डायल-112 की पीआरवी टीम और लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू की गई। करीब तीन घंटे बाद उनका शव नदी से बाहर निकाला गया।बवाली के परिवार में पत्नी गंगोत्री देवी, बड़ा बेटा रोहित (22), बेटी कुसुम (17), बेटी खुशबू (15) और छोटा बेटा राज (8) हैं। बताया गया कि उनकी मां बुधवार को ही चारधाम यात्रा पर गई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक का माहौल है।स्थानीय लोगों के अनुसार बवाली कुशल गोताखोर थे और नदी में डूबने वाले लोगों की तलाश में पुलिस की मदद करते थे। ऐसे में खुद उनके नदी में डूबने की घटना से लोग हैरान हैं।प्रभारी निरीक्षक दिनेशचंद चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।