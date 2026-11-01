Basti News: त्योहार पर घर लौटने वालों को राहत, आज से चलेगी बांद्रा-गोरखपुर पूजा स्पेशल

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रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 09083 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर अनारक्षित पूजा स्पेशल बांद्रा टर्मिनस से सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी और गोंडा होते हुए अगले दिन सुबह 5:18 बजे बस्ती पहुंचेगी। यहां से खलीलाबाद होते हुए सुबह 7:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।वापसी में ट्रेन संख्या 09084 दो नवंबर को रात 10:45 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। खलीलाबाद होते हुए रात 12:20 बजे बस्ती पहुंचेगी। इसके बाद गोंडा, बाराबंकी, ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल के रास्ते बांद्रा टर्मिनस जाएगी।इससे पहले 21 अक्तूबर से ट्रेन संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर-गोरखपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल समेत कई अन्य विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद नियमित ट्रेनों में कंफर्म बर्थ मिलना मुश्किल है। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब और हरियाणा से लौटने वाले यात्रियों को वेटिंग टिकट के सहारे यात्रा करने या दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं।दिल्ली रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारीट्रेनों में सीटों की कमी और त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बस्ती डिपो की ओर से दीपावली और छठ पर अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इनमें दिल्ली रूट पर सबसे अधिक बसों का संचालन करने की तैयारी है, ताकि महानगरों से लौटने वाले यात्रियों को राहत मिल सके।मौसम की मार, कई ट्रेनें घंटों लेटशनिवार को बस्ती रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से पहुंचीं। इससे त्योहार पर घर लौट रहे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। रेलवे की समय सारिणी के अनुसार, गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्पेशल आठ घंटे, गोरखपुर-हड़पसर पांच घंटे 30 मिनट, आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल आठ घंटे और अयोध्या-भटनी मेमो पैसेंजर डेढ़ घंटे की देरी से चली। कटिहार स्पेशल 14 घंटे 30 मिनट और जननायक एक्सप्रेस दो घंटे लेट रही। इसी तरह दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन-तीन घंटे, हड़पसर-गोरखपुर स्पेशल सात घंटे और गोरखपुर स्पेशल एक्सप्रेस 11 घंटे की देरी से संचालित हुई।दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। एक नवंबर से बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर अनारक्षित पूजा स्पेशल भी चलाई जाएगी।सुमित कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर