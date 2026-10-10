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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Ram Vilas Paswan remembered on his death anniversary.

Basti News: पुण्यतिथि पर याद किए गए रामविलास पासवान

Sat, 10 Oct 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:20 AM IST
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Ram Vilas Paswan remembered on his death anniversary.
बस्ती। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनके पुण्यतिथि पर याद किया गया। मालवीय रोड स्थित हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष कुलविंद्र सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान सच्चे अर्थों में जन नेता थे। उन्होंने गरीबों, मजलूमों का जीवन स्तर सुधारने में कई कदम उठाए। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। केसरी नारायन तिवारी, लाडले हैदर रिज्वी, विष्णु प्रसाद भट्ट, नवाब साहब, बडकऊ सिंह, रिंकु श्रीवास्तव, सौरभ यादव, ईश्वर चंद्र गोड़, लल्लू कनौजिया, बल्लू, चुन्ना, सुभावती देवी, बबीता पासवान और प्रीति कन्नौजिया मौजूद रहे। संवाद
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