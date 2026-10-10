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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Raised awareness through street plays.

Basti News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जागरूक

Sat, 10 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:07 AM IST
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Raised awareness through street plays.
बनकटी। सेवा संकल्प अभियान के तहत लखनऊ की टीम ने शुक्रवार ब्लॉक परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। पूर्व विधायक रवि सोनकर व प्रमुख प्रतिनिधि रामायण सिंह ने कलाकारों को सम्मानित किया।
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भाजपा के मंडल अध्यक्ष अंकित पांडेय, पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर मुन्ना, रविचंद पांडेय आदि ने नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला योजना आदि की जानकारी दी। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद चौधरी, शशि गौड़, राधेरमण सिंह, गिरजेश चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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