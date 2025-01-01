Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Puja pandals bustle with devotees; chants in honor of Ganesha and Lakshmi resound.

Basti News: श्रद्धालुओं से गुलजार हुए पूजा पंडाल, गूंज रहे गणेश-लक्ष्मी के जयकारे

Sun, 08 Nov 2026 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Puja pandals bustle with devotees; chants in honor of Ganesha and Lakshmi resound.
गनेशपुर नगर पंचायत के चैनपुर में स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्रोत आयोजक
बस्ती। दीपावली पर जिलेभर में लक्ष्मी पूजा की धूम है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक 1504 पूजा पंडालों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। धनतेरस से ही पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। दर्शन-पूजन के दौरान गणेश-लक्ष्मी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो रहा है।
विज्ञापन

पूजा समितियों की ओर से सुबह-शाम आरती की जा रही है। शाम ढलते ही श्रद्धालु परिवार के साथ प्रतिमाओं के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। समितियों की ओर से प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। श्रद्धालु सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ देवी-देवताओं को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। रात में पंडालों में भजन-कीर्तन का आयोजन हो रहा है।
विज्ञापन

पूजा समारोह को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सभी पंडालों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई गई है। संबंधित थानों की पुलिस समय-समय पर पंडालों में पहुंचकर आयोजन समितियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ले रही है। पांच दिवसीय पूजा समारोह में रविवार से श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। दीपावली पर लोग आसपास के पंडालों में पहुंचकर गणेश-लक्ष्मी का पूजन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----

लालगंज में सबसे अधिक 170 मूर्तियां स्थापित

जिले में सबसे अधिक 170 मूर्तियां लालगंज थाना क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। इसके बाद सोनहा में 143, रुधौली में 136 और वाल्टरगंज में 130 मूर्तियां स्थापित हैं। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में 125 और कोतवाली क्षेत्र में 77 मूर्तियां रखी गई हैं। इसी तरह हर्रैया में 40, परशुरामपुर में 85, छावनी में 32, कप्तानगंज में 115, दुबौलिया में 51, मुंडेरवा में 102, पैकोलिया में 27, गौर में 77, कलवारी में 89 और नगर थाना क्षेत्र में 105 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पुलिस की ओर से प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 10 नवंबर को निकलने वाले विसर्जन जुलूस के दौरान सभी घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।

कोट
लक्ष्मी पूजा समारोह को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। सभी थानाध्यक्षों और सीओ को पंडालों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। हम स्वयं भी निरीक्षण कर रहे हैं। विसर्जन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।


-ओमवीर सिंह, एसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed