Basti News: गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने का रखा गया प्रस्ताव

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बैठक में किसानों ने वसूली बंद कराने और बभनान कस्बे में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ओवरहाइट गन्ना लदे वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। समिति परिसर में किसान हाल के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। गन्ना समिति परिसर में अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सामान्य निकाय की बैठक हुई। बैठक में किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने गन्ना आयुक्त को पत्र भेजने की बात कही।वहीं गन्ना उतरवायी के संबंध में चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक मनोज पांडेय ने बताया कि यह समस्या पूरे प्रदेश में है। किसान नेता विनोद सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर व मजदूर के ठेकेदार अलग-अलग होने चाहिए, जिससे उनकी साठगांठ न हो सके। उन्होंने समिति परिसर में किसान हाल बनाने का भी प्रस्ताव पास करने की बात कही, जिस पर समिति सदस्यों ने सहमति दी।इस मौके पर समिति के सचिव सच्चिदानंद राव, अजय तिवारी, आजाद सिंह, विजय वर्मा, मंसाराम, रमेश सिंह, राहुल सिंह आदि मौजूद रहे।