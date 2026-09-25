Basti News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार प्राइवेट फार्मासिस्ट की मौत

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मृतक की पहचान 30 वर्षीय अभिषेक कुमार उपाध्याय पुत्र वेद प्रकाश निवासी सोनहा थाना क्षेत्र के मधवापुर बरगदवां के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार, अभिषेक सोनहा से बाइक से अपने घर लौट रहे थे। वह बांसी स्थित एक निजी अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत थे और इसी से परिवार का भरण-पोषण करते थे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी तन्नू, मां सुशीला, बेटी तनुई और भाइयों शिवा व सौरभ समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि मृतक के पिता वेद प्रकाश की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है।