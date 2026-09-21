Basti News: ट्रांसफार्मर खराब होने से 20 घरों की बिजली गुल

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ग्रामीणों के अनुसार विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। खराब ट्रांसफार्मर बदलवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की गई है। गांव के वीरेंद्र यादव, अमन राजभर, राजन राजभर, संतोष राजभर ने बताया कि गांव की विद्युत आपूर्ति चौबह फीडर से होती है। विभाग खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में रूचि नहीं दिखा रहा है। जबकि जेई मनोज कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी मिल चुकी है। बहुत जल्द इस समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। संवाद

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नगर बाजार। थाना नगर क्षेत्र के ग्राम कठार जंगल में रंजीत राजभर के घर के पास लगा विद्युत ट्रांसफार्मर तीन दिन पहले खराब होने से करीब 20 घरों की बिजली गुल हो गई है। इससे कई परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। बिजली न होने से ग्रामीणों को घरेलू कामकाज के साथ ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।