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पुलिस ने बुधवार को मृतक की पत्नी को दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बेटे की भूमिका को भी पुलिस संदिग्ध मान रही है। एसओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की बात सामने आई है। दो डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पत्नी को हिरासत में लेकर दोबारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के बयानों में विरोधाभास मिलने के बाद पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।गौरतलब है कि दिग्विजय खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार में कई दिनों से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार रात पति-पत्नी के बीच विवाद और मारपीट की बात भी सामने आई थी।