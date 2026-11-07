Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Police took an elderly woman in for questioning on suspicion of theft.

Basti News: चोरी के शक में वृद्धा को पूछताछ के लिए ले गई पुलिस

Sat, 07 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Police took an elderly woman in for questioning on suspicion of theft.
महादेवा। लालगंज थाना क्षेत्र के थरौली गांव की 65 वर्षीय महिला को चोरी के शक में पूछताछ के लिए ले जाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
विज्ञापन

बिंद्रावती देवी पत्नी भूमिनाथ यादव अपने 18 वर्षीय बेटे अमन के साथ बस्ती से बाइक खरीदकर लौट रही थीं। आरोप है कि हलुआपार के पास महिला पुलिस और सर्विलांस टीम ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ के लिए बस्ती ले गई। महिला की पिटाई की सूचना पर गांव में आक्रोश फैल गया। अभय देव शुक्ल ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं, लालगंज थाना प्रभारी दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि मोबाइल और बैग चोरी की सूचना पर सर्विलांस व कोतवाली पुलिस टीम महिला और उसके बेटे को पूछताछ के लिए ले गई थी। मारपीट का आरोप निराधार है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed