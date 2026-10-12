Basti News: आंधी में टूटे पोल नहीं हुए दुरुस्त, छह दिन से बिजली गुल

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विद्युत उपकेंद्र हर्रैया के महाराजगंज फीडर से जुड़े ठुठवा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान पांच बिजली के पोल टूटकर गिर गए थे। इसके बाद बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए पोल दोबारा लगाने का काम शुरू कराया गया। ग्रामीण बलराम त्रिपाठी, जंगबहादुर वर्मा, राकेश त्रिपाठी और राममंगल नाई ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि पोलों को मजबूती देने के लिए निर्धारित सामग्री का इस्तेमाल करने के बजाय गड्ढों में मिट्टी भरकर ऊपर से ढक दिया जा रहा है। विज्ञापन

ठेकेदार रामचंद्र चौधरी ने बताया कि नई बिजली लाइन के निर्माण के दौरान पोल को सीमेंट, कंक्रीट और मोरंग से मजबूती दी जाती है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए पोलों को दोबारा लगाने पर इस सामग्री के लिए बजट नहीं मिलता है। अवर अभियंता चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने बताया कि काम का टेंडर नहीं हुआ है। मौखिक रूप से कहने पर ठेकेदार से काम कराया जा रहा है। इसलिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है। विद्युत उपकेंद्र हर्रैया के महाराजगंज फीडर से जुड़े ठुठवा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान पांच बिजली के पोल टूटकर गिर गए थे। इसके बाद बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए पोल दोबारा लगाने का काम शुरू कराया गया। ग्रामीण बलराम त्रिपाठी, जंगबहादुर वर्मा, राकेश त्रिपाठी और राममंगल नाई ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि पोलों को मजबूती देने के लिए निर्धारित सामग्री का इस्तेमाल करने के बजाय गड्ढों में मिट्टी भरकर ऊपर से ढक दिया जा रहा है।ठेकेदार रामचंद्र चौधरी ने बताया कि नई बिजली लाइन के निर्माण के दौरान पोल को सीमेंट, कंक्रीट और मोरंग से मजबूती दी जाती है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए पोलों को दोबारा लगाने पर इस सामग्री के लिए बजट नहीं मिलता है। अवर अभियंता चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने बताया कि काम का टेंडर नहीं हुआ है। मौखिक रूप से कहने पर ठेकेदार से काम कराया जा रहा है। इसलिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है।

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महराजगंज। ठुठवा गांव में आंधी-बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त पोल दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पोल लगाने के दौरान गड्ढों में सीमेंट, कंक्रीट और मोरंग की जगह सिर्फ मिट्टी डाली जा रही है। कहा कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर भी लगना है। लापरवाही से आंधी में पोल गिर जाएंगे। मंगलवार से ही पूरा गांव अंधेरे में डूबा है। बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।