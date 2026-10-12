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Basti News: जयंती पर लोकनायक और महाराजा अग्रसेन को किया नमन

Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
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Paid tribute to Loknayak and Maharaja Agrasen on their birth anniversaries.
बस्ती। सपा कार्यालय पर रविवार को प्रखर समाजवादी लोकनायक जय प्रकाश नारायण और हरियाणा राज्य के अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन को उनकी जयंती पर याद किया गया। जिलाध्यक्ष व बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि जय प्रकाश ने तरह-तरह की परेशानियों को झेला किंतु उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। महाराजा अग्रसेन ने समाज में समानता स्थापित करने के लिए अनोखी पहल की। पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, विधायक कविंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्र, मो. स्वालेह, मो. सलीम, आरडी निषाद, समीर चौधरी, गीता भारती, मो. युनूस आलम, प्रशांत यादव, सुशील यादव, नवीन पांडेय, मान सिंह यादव मौजूद रहे। संवाद
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