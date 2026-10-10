Basti News: परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम को किया नमन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
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बस्ती। सपा कार्यालय पर शुक्रवार को कांशीराम को उनके परिनिर्वाण दिवस पर याद किया गया। कांशीराम जी के चित्र पर माल्यार्पण के बाद वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने आर्थिक रूप से शोषित और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का व्यापक जनसमर्थन प्राप्त कर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए आखिरी सांस तक प्रयत्न किया। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि पिछड़े अल्पसंख्यक तथा दलितों में सत्ता के प्रति प्यास जगाने वाले मान्यवर कांशी राम वास्तव में बहुजन आंदोलन के महानायक थे। उनके करिश्माई राजनीतिक विचारधारा से भारतीय राजनीति में एक नए युग का उदय हुआ। पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, दयाशंकर मिश्रा, मो. स्वालेह, समीर चौधरी, हरीश गौतम, मो. सलीम, राम आशीष वर्मा, आरडी निषाद, संजय गौतम, हरीश गौतम आदि ने परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम के योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान राम सिंह यादव, अशोक यादव, दीपक आर्या, अरविंद सोनकर, लवकुश गौतम, नितराम चौधरी, राम बहाल चौधरी, हनुमान प्रसाद चौधरी, प्रशांत यादव, युनूस आलम, गीता भारती, तूफानी यादव, चिंतामणि मिश्रा, गुलाब सोनकर मौजूद रहे। संवाद
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जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि पिछड़े अल्पसंख्यक तथा दलितों में सत्ता के प्रति प्यास जगाने वाले मान्यवर कांशी राम वास्तव में बहुजन आंदोलन के महानायक थे। उनके करिश्माई राजनीतिक विचारधारा से भारतीय राजनीति में एक नए युग का उदय हुआ। पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, दयाशंकर मिश्रा, मो. स्वालेह, समीर चौधरी, हरीश गौतम, मो. सलीम, राम आशीष वर्मा, आरडी निषाद, संजय गौतम, हरीश गौतम आदि ने परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम के योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान राम सिंह यादव, अशोक यादव, दीपक आर्या, अरविंद सोनकर, लवकुश गौतम, नितराम चौधरी, राम बहाल चौधरी, हनुमान प्रसाद चौधरी, प्रशांत यादव, युनूस आलम, गीता भारती, तूफानी यादव, चिंतामणि मिश्रा, गुलाब सोनकर मौजूद रहे। संवाद
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