Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Paddy procurement in Ramnagar

Basti News: रामनगर में हुई धान की खरीद

Sat, 07 Nov 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Paddy procurement in Ramnagar
बस्ती। खाद्य एवं रसद विभाग के रामनगर केंद्र पर शुक्रवार को धान खरीद का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के किसान संतराम अपना 30 कुंतल धान लेकर पहुंचे। विपणन निरीक्षक कविता चौधरी ने तौल कराकर खरीद की प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने बताया कि किसानों को तौल कराने के एक दो दिन के भीतर धान का भुगतान कर दिया जा रहा है। बताया कि अब फसल तैयार होने लगी है। दिवाली त्योहार के बाद धान खरीद में तेजी आने की संभावना है। क्रय केंद्र पर तौल की व्यवस्था के साथ बोरा आदि भी उपलब्ध है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed