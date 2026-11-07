Basti News: रामनगर में हुई धान की खरीद

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बस्ती। खाद्य एवं रसद विभाग के रामनगर केंद्र पर शुक्रवार को धान खरीद का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के किसान संतराम अपना 30 कुंतल धान लेकर पहुंचे। विपणन निरीक्षक कविता चौधरी ने तौल कराकर खरीद की प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने बताया कि किसानों को तौल कराने के एक दो दिन के भीतर धान का भुगतान कर दिया जा रहा है। बताया कि अब फसल तैयार होने लगी है। दिवाली त्योहार के बाद धान खरीद में तेजी आने की संभावना है। क्रय केंद्र पर तौल की व्यवस्था के साथ बोरा आदि भी उपलब्ध है। संवाद