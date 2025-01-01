Basti News: हाउस टैक्स की विसंगतियों पर दर्ज कराईं आपत्तियां
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
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नगर बाजार। आदर्श नगर पंचायत नगर बाजार में लागू नए गृहकर में सामने आई विसंगतियों के समाधान के लिए नगर पंचायत कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आपत्ति निस्तारण अभियान अगस्त माह से सितंबर माह के अंत तक संचालित किया जाएगा।
अभियान की शुरुआत अटल नगर मोहल्ला खुटहन वार्ड से हुई। इस दौरान स्थानीय गृहस्वामियों ने अधिशासी अधिकारी सृष्टि सिंह के समक्ष हाउस टैक्स से जुड़ी समस्याओं को रखा। नागरिकों ने बताया कि सर्वे के दौरान कई भवनों का क्षेत्रफल गलत दर्ज किया गया है। कई मामलों में एक ही मकान पर दोहरा कर निर्धारण कर दिया गया है। इसके साथ ही कई आवासीय मकानों को व्यवसायिक श्रेणी में दर्शाया गया है, वास्तविक स्वामियों के नाम सूची से गायब हैं।
लोगों ने इन त्रुटियों को लेकर अधिशासी अधिकारी को सामूहिक रूप से लिखित आवेदन सौंपा और शीघ्र सुधार की मांग की। अधिशासी अधिकारी सृष्टि सिंह ने भरोसा दिलाया कि प्राप्त सभी आपत्तियों का पारदर्शी और नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।
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अभियान की शुरुआत अटल नगर मोहल्ला खुटहन वार्ड से हुई। इस दौरान स्थानीय गृहस्वामियों ने अधिशासी अधिकारी सृष्टि सिंह के समक्ष हाउस टैक्स से जुड़ी समस्याओं को रखा। नागरिकों ने बताया कि सर्वे के दौरान कई भवनों का क्षेत्रफल गलत दर्ज किया गया है। कई मामलों में एक ही मकान पर दोहरा कर निर्धारण कर दिया गया है। इसके साथ ही कई आवासीय मकानों को व्यवसायिक श्रेणी में दर्शाया गया है, वास्तविक स्वामियों के नाम सूची से गायब हैं।
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लोगों ने इन त्रुटियों को लेकर अधिशासी अधिकारी को सामूहिक रूप से लिखित आवेदन सौंपा और शीघ्र सुधार की मांग की। अधिशासी अधिकारी सृष्टि सिंह ने भरोसा दिलाया कि प्राप्त सभी आपत्तियों का पारदर्शी और नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।
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