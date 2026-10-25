फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   No trace found of student who jumped into the Kuano [river]

Basti News: कुआनो में कूदी छात्रा का नहीं लगा सुराग

Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
No trace found of student who jumped into the Kuano [river]
नगर बाजार। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के मूड़घाट पुल से कुआनो नदी में कूदी 16 वर्षीय छात्रा अंजलि का दूसरे दिन शनिवार को भी पता नहीं चल सका। पुलिस और पीएसी की टीम गोताखोरों की मदद से तलाश करती रही। शाम 4:36 बजे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद सफलता नहीं मिली। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के चीताही गांव निवासी अंजलि महिला महाविद्यालय में पढ़ती थी। शुक्रवार दोपहर करीब 1:45 बजे उसने वाल्टरगंज थाना क्षेत्र की गणेशपुर चौकी के अंतर्गत मूड़घाट पुल से कुआनो नदी में छलांग लगा दी थी। घटना के समय नदी में नहा रहे एक स्थानीय युवक ने छात्रा को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में पहुंचा। युवक के मुताबिक, उसने छात्रा को पकड़ने की कोशिश की तो डर के कारण उसने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिया। इससे युवक भी डूबने लगा।
विज्ञापन

किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह बाहर निकल आया, लेकिन छात्रा को बचा नहीं सका। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed