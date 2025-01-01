Basti News: 1.32 करोड़ से बनेगा बहुउद्देशीय हॉल, मिलेगी सहूलियत

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वर्तमान में बीएसए कार्यालय के सभागार में 20 से 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जिले स्तर पर आयोजित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम के लिए विभाग को जीजीआईसी का बहुउद्देशीय हॉल चुनना पड़ता था। मीटिंग व अन्य कार्यक्रमों के लिए थोड़ी समस्या होती थी। वर्ष 2024 में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर अब मुहर लग गई है।500 लोगों के बैठने की क्षमता का यह हाॅल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ ही कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा। महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय ब्लाॅक बनवाए जाएंगे।नहीं था मीटिंग हॉलविभाग के पास ऐसा कोई हाॅल भी नहीं था, जहां पर कोई मीटिंग कराई जाए। मीटिंग के लिए पं. अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह का सहारा लेना पड़ता था। जिस पर डीजल मद में करीब 50 हजार रुपये खर्च आते थे। इन दोनों समस्या को देखते हुए एडी बेसिक संजय कुमार शुक्ल के निर्देशन में बीएसए अनूप कुमार ने शासन को पत्र लिखा था। जिलाधिकारी की तरफ से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।