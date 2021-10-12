Basti News: हादसे में घायल बाइक सवार की मौत

विज्ञापन

बनकटी। लालगंज क्षेत्र के देईसांड़-बानपुर मार्ग पर सोमवार को हुए हादसे में घायल बाइक सवार युवक की जिला अस्पताल में देर रात मौत हो गई। मुंडेरवा क्षेत्र के दतुआखोर गांव निवासी लालजी (40) सोमवार दोपहर बाद बाइक से लालगंज थानाक्षेत्र के सेमाडाड़ी गांव में अपने साले के साथ ससुराल जा रहे थे। देईसांड़-बानपुर मार्ग पर भोगीपुर विद्यालय के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार से सड़क पार कर रहा एक जानवर सामने आ गया। हादसे में लालजी के सिर में गंभीर चोटें आईं। बनकटी पीएचसी से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां रात में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संवाद