Basti News: ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
लालगंज(बस्ती)। क्षेत्र के महादेवा-लालगंज मार्ग पर गौराधुंधा गांव के समीप बुधवार शाम करीब 3:30 बजे एक बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है।
बताया गया कि संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र के रोसया बाजार निवासी संदेश अग्रहरि (28) किसी काम से बस्ती आए थे। लौटते समय आगे चल रहे ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान वह ट्रेलर के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल बस्ती पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते रेफर कर दिया। थाना प्रभारी लालगंज दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने लाया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
बताया गया कि संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र के रोसया बाजार निवासी संदेश अग्रहरि (28) किसी काम से बस्ती आए थे। लौटते समय आगे चल रहे ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान वह ट्रेलर के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल बस्ती पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते रेफर कर दिया। थाना प्रभारी लालगंज दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने लाया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन