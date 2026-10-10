Basti News: कप्तानगंज थाने पर दुर्गा पूजा को लेकर हुई बैठक

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कप्तानगंज। दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सकुशल संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को शाम में कप्तानगंज थाने पर सीओ कलवारी बृजेश सिंह, एसओ आलोक श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक की। सीओ ने दुर्गा पूजा आयोजकों को दुर्गा पांडाल में सुरक्षा और मूर्ति विसर्जन पर चर्चा की। एसआई अनिल कुमार त्रिपाठी, कमलेश कुमार गौड़, वीके सरोज, राजकुमार दुबे मौजूद रहे। संवाद