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Basti News: कप्तानगंज थाने पर दुर्गा पूजा को लेकर हुई बैठक

Sat, 10 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:07 AM IST
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Meeting held at Kaptanganj police station regarding Durga Puja.
कप्तानगंज। दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सकुशल संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को शाम में कप्तानगंज थाने पर सीओ कलवारी बृजेश सिंह, एसओ आलोक श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक की। सीओ ने दुर्गा पूजा आयोजकों को दुर्गा पांडाल में सुरक्षा और मूर्ति विसर्जन पर चर्चा की। एसआई अनिल कुमार त्रिपाठी, कमलेश कुमार गौड़, वीके सरोज, राजकुमार दुबे मौजूद रहे। संवाद
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