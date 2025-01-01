Basti News: करवाचौथ पर बाजार गुलजार, पूजन सामग्री की खरीदारी शुरू

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करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व है। दुकानों पर छोटे, मंझले और बड़े आकार के करवा मिल रहे हैं। रंग-बिरंगे और आकर्षक डिजाइन वाले करवा महिलाओं को लुभा रहे हैं। दुकानदार पिंटू और विक्की अग्रहरि ने बताया कि साधारण मिट्टी के करवा 20 से 50 रुपये तक, जबकि रंगीन करवा 25 से 60 रुपये तक बिक रहे हैं। डिजाइनदार करवा की कीमत 50 से 100 रुपये तक है। इनके दाम आकार और सजावट के अनुसार अलग-अलग हैं।बाजार में पैकिंग वाले पूजन सेट भी उपलब्ध हैं। इनमें सजी हुई थाली, छन्नी, लोटा और अन्य पूजन सामग्री शामिल हैं। इनकी कीमत 125 से 225 रुपये तक है। करवा चौथ और दिवाली के पर्व को देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ गई है। पर्व नजदीक आने के साथ दुकानदारों को खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है। पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज है। सुबह से शाम तक महिलाएं खरीदारी कर रही हैं।पूजन सामग्री की कीमतेंसामग्री कीमत (रुपये में)छोटा सादा करवा - 20छोटा रंगीन करवा - 25मंझला सादा करवा -30मंझला रंगीन करवा - 40बड़ा सादा करवा - 50बड़ा रंगीन करवा - 60छोटा डिजाइनदार करवा - 50बड़ा डिजाइनदार करवा - 100पैकिंग वाला पूजन सेट - 125–225