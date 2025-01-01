Basti News: करवाचौथ पर बाजार गुलजार, पूजन सामग्री की खरीदारी शुरू
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:38 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:38 AM IST
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बस्ती। करवाचौथ नजदीक आते ही बाजार में मिट्टी के करवा की मांग बढ़ने लगी है। शहर के गांधीनगर, कंपनीबाग, पांडेय बाजार और रोडवेज सहित प्रमुख बाजारों में दुकानें सज गई हैं। महिलाएं व्रत की पूजा के लिए सादे, रंगीन और डिजाइनदार करवा के साथ पूजन सामग्री की खरीदारी कर रही हैं। बाजार में 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के करवा उपलब्ध हैं।
करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व है। दुकानों पर छोटे, मंझले और बड़े आकार के करवा मिल रहे हैं। रंग-बिरंगे और आकर्षक डिजाइन वाले करवा महिलाओं को लुभा रहे हैं। दुकानदार पिंटू और विक्की अग्रहरि ने बताया कि साधारण मिट्टी के करवा 20 से 50 रुपये तक, जबकि रंगीन करवा 25 से 60 रुपये तक बिक रहे हैं। डिजाइनदार करवा की कीमत 50 से 100 रुपये तक है। इनके दाम आकार और सजावट के अनुसार अलग-अलग हैं।
बाजार में पैकिंग वाले पूजन सेट भी उपलब्ध हैं। इनमें सजी हुई थाली, छन्नी, लोटा और अन्य पूजन सामग्री शामिल हैं। इनकी कीमत 125 से 225 रुपये तक है। करवा चौथ और दिवाली के पर्व को देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ गई है। पर्व नजदीक आने के साथ दुकानदारों को खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है। पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज है। सुबह से शाम तक महिलाएं खरीदारी कर रही हैं।
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पूजन सामग्री की कीमतें
सामग्री कीमत (रुपये में)
छोटा सादा करवा - 20
छोटा रंगीन करवा - 25
मंझला सादा करवा -30
मंझला रंगीन करवा - 40
बड़ा सादा करवा - 50
बड़ा रंगीन करवा - 60
छोटा डिजाइनदार करवा - 50
बड़ा डिजाइनदार करवा - 100
पैकिंग वाला पूजन सेट - 125–225
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करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व है। दुकानों पर छोटे, मंझले और बड़े आकार के करवा मिल रहे हैं। रंग-बिरंगे और आकर्षक डिजाइन वाले करवा महिलाओं को लुभा रहे हैं। दुकानदार पिंटू और विक्की अग्रहरि ने बताया कि साधारण मिट्टी के करवा 20 से 50 रुपये तक, जबकि रंगीन करवा 25 से 60 रुपये तक बिक रहे हैं। डिजाइनदार करवा की कीमत 50 से 100 रुपये तक है। इनके दाम आकार और सजावट के अनुसार अलग-अलग हैं।
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बाजार में पैकिंग वाले पूजन सेट भी उपलब्ध हैं। इनमें सजी हुई थाली, छन्नी, लोटा और अन्य पूजन सामग्री शामिल हैं। इनकी कीमत 125 से 225 रुपये तक है। करवा चौथ और दिवाली के पर्व को देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ गई है। पर्व नजदीक आने के साथ दुकानदारों को खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है। पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज है। सुबह से शाम तक महिलाएं खरीदारी कर रही हैं।
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पूजन सामग्री की कीमतें
सामग्री कीमत (रुपये में)
छोटा सादा करवा - 20
छोटा रंगीन करवा - 25
मंझला सादा करवा -30
मंझला रंगीन करवा - 40
बड़ा सादा करवा - 50
बड़ा रंगीन करवा - 60
छोटा डिजाइनदार करवा - 50
बड़ा डिजाइनदार करवा - 100
पैकिंग वाला पूजन सेट - 125–225