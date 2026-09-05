लाइब्रेरी वैन से विकसित होगी नियमित पढ़ाई की आदत : सीडीओ

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दो दिन विभिन्न पठन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनके माध्यम से बच्चों को कहानी पढ़ने, उस पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने और अपनी प्रतिक्रिया व विचार व्यक्त करने के अवसर दिए जाएंगे। 8 सितंबर को जिले में रीड-ए-थॉन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बच्चे सामूहिक रूप से पठन, चिंतन और अभिव्यक्ति की गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे। अभियान में बच्चों के साथ-साथ शिक्षक, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।कार्यक्रम में भाजपा नेता अंकुर वर्मा, डीसी एमडीएम अमित मिश्रा, डीसी निपुण आलोक, कनिष्ठ सहायक दिव्यांश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संवाद