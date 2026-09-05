फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Viral infection outbreak: Woman tests positive for Influenza A

Basti News: वायरल संक्रमण का प्रकोप, महिला इंफ्लुएंजा-ए संक्रमित मिली

Sat, 05 Sep 2026 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Viral infection outbreak: Woman tests positive for Influenza A
बस्ती। बदलते मौसम के बीच जिले में वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अब नगर पंचायत बभनान के वार्ड नंबर-10 निवासी 52 वर्षीय महिला में इंफ्लुएंजा-ए संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, वहां उसका उपचार चल रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला के परिवार के लोगों से संपर्क करने और निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, महागौरी निवासी महिला को कई दिनों से बुखार था। परिजनों ने पहले स्थानीय स्तर पर उसका उपचार कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने इंफ्लुएंजा के लक्षण मिलने पर जांच कराई। एक सितंबर को महिला का नमूना लेकर निजी लैब में जांच के लिए भेजा गया था। शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
विज्ञापन

रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय भेजे जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सीएचसी गौर को सूचना देकर परिवार के सदस्यों से संपर्क करने और आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इंफ्लुएंजा-ए एक संक्रामक श्वसन संबंधी वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। विभाग की ओर से संक्रमित महिला की स्थिति और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
--------
जिले में पांच स्वाइन फ्लू के मरीज
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के पांच मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एक मरीज कोरोना संक्रमित भी पाया गया है। जिला अस्पताल में वायरल और श्वसन संक्रमण से संबंधित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की जांच कराई जा रही है।

कोट
बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कई मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। जहां भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वहां निरोधात्मक कार्रवाई कराई जा रही है।
-डॉ. राजीव निगम, सीएमओ, बस्ती
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed