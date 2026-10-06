Basti News: नोडल अधिकारी के निरीक्षण में मिलीं खामियां, लगाई फटकार

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पंचायत भवन में बनी लाइब्रेरी को देखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महबूबी से उपस्थिति पंजिका मांगा तो वह रजिस्टर और ऑनलाइन पंजिका नहीं दिखा पाईं। बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी नहीं दे सकीं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों की जानकारी ली और आवास का निरीक्षण किया।इस दौरान ग्रामीणों ने 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आरोग्य केंद्र बंद पाया गया। आशा व एएनएम अनुपस्थित पाई गईं। ग्रामीणों ने बताया कि आशा कभी नहीं आती हैं, जिससे टीकाकरण सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कनेथू बुजुर्ग, गोरखर के प्राथमिक विद्यालय धवरपारा का निरीक्षण किया। बच्चों की संख्या ऑनलाइन करने पर प्रधानाध्यापक सहित बीईओ सल्टौआ को फटकार लगाई।किताब, एमडीएम के बारे में बच्चों से पूछा। परिसर में बने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, वहां पर भोजन व पोषाहार रजिस्टर नहीं मिला। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल की जानकारी ली तो ग्रामीणों ने सात वर्ष से पानी न आने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने जेई जल निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल ठीक कराने को कहा।ग्राम पंचायत गोरखर में पंचायत सहायक जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आज तक आईडी पासवर्ड नहीं बन पाया और कंप्यूटर भी नहीं चल रहा। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पंचायत सहायक को हटाने व लापरवाही बरतने पर सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौआ में जांच, दवा, लेबर रूम देखा। आरबीएसके टीम के क्षेत्र में न जाने और जांच ठप रहने पर अधीक्षक डॉ. अमित को आरबीएसके टीम पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, बीडीओ अवध प्रताप सिंह, सीडीपीओ देवेंद्र सिंह, एडीओ पंचायत अरुणेश पाल, रोहित चौधरी, कुलभूषण आदि मौजूद रहे।