Basti News: खैर अकादमी ने विपिन इलेवन बस्ती को 38 रन से दी शिकस्त

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी की टीम 21.5 ओवर में 169 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से अब्दुल काशिफ ने 88 रन की शानदार पारी खेली। अभिनव ने 32 और अथर्व ने 18 रन बनाए। विपिन इलेवन बस्ती की ओर से विकास चौधरी ने पांच विकेट लिए। योगेश ने दो और विकास कुमार ने एक विकेट झटका।170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विपिन इलेवन बस्ती की टीम 20.3 ओवर में 131 रन पर सिमट गई। प्रशांत ने 38, विकास चौधरी ने 24 और अजय कुमार ने 17 रन बनाए। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से अथर्व ने तीन विकेट लिए, जबकि आशुतोष, आशीष और सौरभ पाल ने दो-दो विकेट झटके।शानदार बल्लेबाजी के लिए अब्दुल काशिफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।