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Basti News: खैर अकादमी ने विपिन इलेवन बस्ती को 38 रन से दी शिकस्त

Wed, 16 Sep 2026 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:55 AM IST
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Khair Academy defeated Vipin Eleven Basti by 38 runs.
क्रिकेट मैच में शानदार बल्लेबाजी करने पर उत्सावर्धन करते साथी ​खिलाड़ी स्रोत आयोजक
स्ती। खैर इंटर कॉलेज के क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को अंडर-19 आयु वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता में खैर क्रिकेट अकादमी और विपिन इलेवन बस्ती के बीच मुकाबला हुआ। खैर क्रिकेट अकादमी ने शानदार प्रदर्शन कर विपिन इलेवन बस्ती को 38 रन से हरा दिया।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी की टीम 21.5 ओवर में 169 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से अब्दुल काशिफ ने 88 रन की शानदार पारी खेली। अभिनव ने 32 और अथर्व ने 18 रन बनाए। विपिन इलेवन बस्ती की ओर से विकास चौधरी ने पांच विकेट लिए। योगेश ने दो और विकास कुमार ने एक विकेट झटका।
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170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विपिन इलेवन बस्ती की टीम 20.3 ओवर में 131 रन पर सिमट गई। प्रशांत ने 38, विकास चौधरी ने 24 और अजय कुमार ने 17 रन बनाए। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से अथर्व ने तीन विकेट लिए, जबकि आशुतोष, आशीष और सौरभ पाल ने दो-दो विकेट झटके।
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शानदार बल्लेबाजी के लिए अब्दुल काशिफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
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