Basti News: रोजगार मेला 28 को, 5000 पदों पर होगा चयन

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बस्ती। युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए 28 अक्तूबर को जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और कर्मा देवी ग्रुप संसारपुर फुटहिया के संयुक्त तत्वावधान में यह मेला सुबह 10 बजे से कर्मा देवी ग्रुप के परिसर में लगेगा। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने शनिवार को बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के करीब 50 नियोजकों की ओर से लगभग 5000 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों से रोजगार मेले में प्रतिभाग करने की अपील की, ताकि वे उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठा सकें। संवाद