फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Job fair on the 28th; 5,000 positions to be filled

Basti News: रोजगार मेला 28 को, 5000 पदों पर होगा चयन

Sun, 25 Oct 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Job fair on the 28th; 5,000 positions to be filled
बस्ती। युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए 28 अक्तूबर को जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और कर्मा देवी ग्रुप संसारपुर फुटहिया के संयुक्त तत्वावधान में यह मेला सुबह 10 बजे से कर्मा देवी ग्रुप के परिसर में लगेगा। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने शनिवार को बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के करीब 50 नियोजकों की ओर से लगभग 5000 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों से रोजगार मेले में प्रतिभाग करने की अपील की, ताकि वे उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठा सकें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed