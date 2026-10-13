Basti News: जल जीवन मिशन के ऑपरेटरों ने सौंपा ज्ञापन

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वाल्टरगंज। ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में नियुक्त ऑपरेटरों ने रमेश सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सात सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ऑपरेटरों ने कहा कि आउटसोर्सिंग में सम्मिलित करके मासिक मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने, भविष्य निधि की सुविधा, दुर्घटना बीमा, साप्ताहिक अवकाश, पहचान पत्र व सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इस दौरान दिलीप, संतराम, रमेश वर्मा, हरिकेश, मुकेश, किरन कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद