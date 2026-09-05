Basti News: ई-पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की होगी जांच

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पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि ई-पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में तीन सिम के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। कई स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वितरण कार्य प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सभी कोटेदार अपनी-अपनी ई-पॉस मशीनों की नेट कनेक्टिविटी की जांच कर लें। कनेक्टिविटी न होने की स्थिति में लोकल कनेक्टिविटी वाला नया सिम इंस्टॉल कराने के निर्देश दिए गए।बैठक में ई-पॉस व ई-वेइंग स्केल की मरम्मत और सुधार के नाम पर धन वसूली की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जाए। किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कोटेदारों से वितरण व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, मशीनों को अपडेट रखने और उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराने को कहा।