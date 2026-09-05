Basti News: ई-पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की होगी जांच
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:30 PM IST
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रुधौली। तहसील क्षेत्र में ई-पॉस मशीनों के संचालन में आ रही समस्याओं और तकनीकी दिक्कतों को लेकर पूर्ति निरीक्षक रुधौली प्रवीण पांडेय ने शनिवार को कोटेदारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ई-पॉस मशीनों की तकनीकी व्यवस्था दुरुस्त रखने और खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए गए।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि ई-पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में तीन सिम के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। कई स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वितरण कार्य प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सभी कोटेदार अपनी-अपनी ई-पॉस मशीनों की नेट कनेक्टिविटी की जांच कर लें। कनेक्टिविटी न होने की स्थिति में लोकल कनेक्टिविटी वाला नया सिम इंस्टॉल कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ई-पॉस व ई-वेइंग स्केल की मरम्मत और सुधार के नाम पर धन वसूली की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जाए। किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कोटेदारों से वितरण व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, मशीनों को अपडेट रखने और उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराने को कहा।
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पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि ई-पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में तीन सिम के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। कई स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वितरण कार्य प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सभी कोटेदार अपनी-अपनी ई-पॉस मशीनों की नेट कनेक्टिविटी की जांच कर लें। कनेक्टिविटी न होने की स्थिति में लोकल कनेक्टिविटी वाला नया सिम इंस्टॉल कराने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में ई-पॉस व ई-वेइंग स्केल की मरम्मत और सुधार के नाम पर धन वसूली की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जाए। किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कोटेदारों से वितरण व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, मशीनों को अपडेट रखने और उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराने को कहा।