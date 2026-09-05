Basti News: जगह-जगह उड़े इंसुलेटर, कई घंटे गुल रही बिजली
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
नगर बाजार। भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बिजली उपकेंद्र नगर की 33 केवी लाइन में कई इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गए। लाइन ब्रेकडाउन में होने के कारण कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। रात से ही बिजली गुल होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आकाशीय बिजली गिरने के बाद फाॅल्ट की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग की टीम सक्रिय हो गई। लाइन की जांच के दौरान क्षतिग्रस्त इंसुलेटरों को चिह्नित कर उन्हें बदलने का कार्य शुरू किया गया। विभागीय टीम अब तक 15 इंसुलेटर बदल चुकी है, जबकि सात और इंसुलेटर बदलने का कार्य जारी है। अवर अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय कर्मचारी लाइन की मरम्मत में जुटे हैं और खराब इंसुलेटर बदले जा रहे हैं। कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं, रात से ही बिजली आपूर्ति बाधित होने से नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों और आसपास के इलाकों के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली न रहने से घरेलू कामकाज के साथ ही दुकानदारों और अन्य लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
आकाशीय बिजली गिरने के बाद फाॅल्ट की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग की टीम सक्रिय हो गई। लाइन की जांच के दौरान क्षतिग्रस्त इंसुलेटरों को चिह्नित कर उन्हें बदलने का कार्य शुरू किया गया। विभागीय टीम अब तक 15 इंसुलेटर बदल चुकी है, जबकि सात और इंसुलेटर बदलने का कार्य जारी है। अवर अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय कर्मचारी लाइन की मरम्मत में जुटे हैं और खराब इंसुलेटर बदले जा रहे हैं। कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
वहीं, रात से ही बिजली आपूर्ति बाधित होने से नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों और आसपास के इलाकों के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली न रहने से घरेलू कामकाज के साथ ही दुकानदारों और अन्य लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन