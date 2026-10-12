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Basti News: महिलाओं व बच्चियों को दी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

Mon, 12 Oct 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 AM IST
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Information about helpline numbers provided to women and girls.
भानपुर। मिशन शक्ति- 5 के तहत रविवार को थाना क्षेत्र के बैडा समय माता मंदिर भानपुर में महिलाओं व बालिकाओं को नारी सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। उन्हें वूमेन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। सोनहा थाने के उपनिरीक्षक परमात्मा राय व महिला आरक्षी मानसी वर्मा ने कहा कि घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहें। अगर कहीं कोई अनहोनी की आशंका हो तो तुरंत हेल्प लाइन नंबर पर सूचना दें। पुलिस तत्काल पहुंचेगी। वूमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस सेवा व साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन की जानकारी दी। पुलिस आपकी मदद करेगी। संवाद
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