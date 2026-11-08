Basti News: अयोध्या हाईवे बंद होने से लुंबिनी-दुद्धी मार्ग पर बढ़ा वाहनों का दबाव

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अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगाई है। इसके चलते वैकल्पिक मार्ग के रूप में लुंबिनी-दुद्धी मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कलवारी चौराहे से रामजानकी मार्ग के जरिए अयोध्या जाने वाले वाहनों को भी अंबेडकरनगर की ओर मोड़ा जा रहा है।उधर, दीपावली के चलते बाजारों में पहले से ही खरीदारों की भीड़ है। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ने से बाजारों में कई बार जाम लग रहा है। एसओ कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि बड़े वाहनों को डायवर्ट कर आगे भेजा जा रहा है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।