Basti News: अयोध्या हाईवे बंद होने से लुंबिनी-दुद्धी मार्ग पर बढ़ा वाहनों का दबाव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:34 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:34 AM IST
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बहादुरपुर। अयोध्या में दीपोत्सव के चलते हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद होने से लुंबिनी-दुद्धी मार्ग पर दबाव बढ़ गया है। लखनऊ और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को कलवारी से अंबेडकरनगर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगाई है। इसके चलते वैकल्पिक मार्ग के रूप में लुंबिनी-दुद्धी मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कलवारी चौराहे से रामजानकी मार्ग के जरिए अयोध्या जाने वाले वाहनों को भी अंबेडकरनगर की ओर मोड़ा जा रहा है।
उधर, दीपावली के चलते बाजारों में पहले से ही खरीदारों की भीड़ है। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ने से बाजारों में कई बार जाम लग रहा है। एसओ कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि बड़े वाहनों को डायवर्ट कर आगे भेजा जा रहा है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
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अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगाई है। इसके चलते वैकल्पिक मार्ग के रूप में लुंबिनी-दुद्धी मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कलवारी चौराहे से रामजानकी मार्ग के जरिए अयोध्या जाने वाले वाहनों को भी अंबेडकरनगर की ओर मोड़ा जा रहा है।
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उधर, दीपावली के चलते बाजारों में पहले से ही खरीदारों की भीड़ है। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ने से बाजारों में कई बार जाम लग रहा है। एसओ कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि बड़े वाहनों को डायवर्ट कर आगे भेजा जा रहा है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
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