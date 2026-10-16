Basti News: आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती से आय बढ़ाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉ. रोली सिंह ने कहा कि महिलाओं को घर से निकलकर हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर आगे आना चाहिए, जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉ. एसके तोमर ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक करना है। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर उनकी आय और आजीविका में वृद्धि की जा सकती है।संयुक्त कृषि निदेशक रामवचन राम ने कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, फसल उत्पादन की उन्नत तकनीकों, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन, पोषण वाटिका और मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी दी। साथ ही कृषि आधारित स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों से भी अवगत कराया।उप कृषि निदेशक अशोक कुमार ने नवीन कृषि तकनीकें अपनाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर अतिरिक्त आय अर्जित करने की संभावनाओं पर भी जोर दिया।भाजपा के मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद चौधरी ने कहा कि महिलाएं कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उन्हें आधुनिक तकनीकों, प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन की सुविधा मिले तो वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।इस मौके पर पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ. प्रेम शंकर , वैज्ञानिक आरबी सिंह, हरिओम मिश्रा, डॉ. अंजलि वर्मा, डॉ. वीबी सिंह आदि मौजूद रहे।