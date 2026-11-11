Basti News: गोसंरक्षण केंद्र में विधि-विधान से हुआ गोवर्धन पूजन

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अन्नकूट पर रामरेखा मंदिर में भंडारे का आयोजन

छावनी। दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट पर्व के अवसर पर रामजानकी मंदिर रामरेखा में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के बभनगांवा, जद्दूपुर, प्रतापपुर, अमोढ़ा, छावनी, पूरेहेमराज सहित आसपास के कई गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी दयाशंकर दास ने बताया कि भंडारे का कार्यक्रम दोपहर में शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। आयोजन में क्षेत्र के लोगों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। भंडारे के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। संवाद

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बस्ती। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंगलवार को नगर पालिका स्थित गोसंरक्षण केंद्र में पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विधि-विधान से गोपूजन किया। साथ ही गोवंशों को केला और गुड़ खिलाकर उनके संरक्षण और देखभाल का संकल्प जताया। सदर विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, अपर निदेशक ग्रेड-द्वितीय बस्ती मंडल डॉ. राजकुमार सिंह और उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सदर डॉ. सीमा भारती मौजूद रहीं। इसके अलावा नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने गोवंशों का पूजन कर उनके संरक्षण और बेहतर देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता जताई। संवाद